Samuel Dilas, giocatore di basket di 24 anni, è in gravissime condizioni a causa di un malore improvviso e si trova nel reparto di terapia intensiva a Brescia.

Samuel Dilas in gravissime condizioni: “Malore improvviso”

Samuel Dilas, giocatore di basket di 24 anni della Virtus Lumezzane, è in gravissime condizioni all’ospedale Civile di Brescia. L’atleta è ricoverato in terapia intensiva per un grave malore che lo ha colpito nella serata di venerdì 13 ottobre. Samuel Dilas, nato nel 1999, originario di Novellara, in provincia di Reggio Emilia, giocava nel campionato di Serie B nazionale dal 2021, dopo aver giocato nella Unieuro Forlì.

Samuel Dilas in gravissime condizioni: era stato dimesso dopo una polmonite

Due giorni fa il giovane ha lamentato un dolore alla gamba destra, che si è esteso a tutto il corpo. Quella mattina era stato dimesso dopo due settimane in ospedale a causa di una polla unite. Dopo i primi dolori è tornato in ospedale dove è stato sottoposto ad un intervento d’urgenza a cui sono seguiti diversi trombi. Non ci sono collegamenti tra la polmonite e la successiva trombosi, le cui cause potrebbero essere dovute ad una malattia congenita.