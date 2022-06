Samuel Peron sta per diventare papà: Tania Bambaci è incinta

Samuel Peron sta per diventare papà: la compagna Tania Bambaci è incinta. Maschietto o femminuccia?

Una bellissima notizia per Samuel Peron: il ballerino di Ballando con le Stelle sta per diventare papà. L’annuncio arriva dal suo profilo Instagram, dove ha postato un dolcissimo scatto che lo ritrae mentre bacia il pancione della compagna Tania Bambaci.

Samuel Peron diventerà papà

Samuel Peron e la compagna Tania Bambaci sono in dolce attesa. La bellissima notizia è stata resa pubblica dal ballerino professionista di Ballando con le Stelle, tramite il suo profilo Instagram. Per fare il grande annuncio ha utilizzato una foto che non lascia spazio a dubbi. Nell’immagine in questione, si vede Samuel che bacia il pancione, già molto pronunciato, di Tania.

L’annuncio di Samuel Peron

Peron, a didascalia dello scatto, ha scritto:

“La vita ha deciso di farci un regalo… il più bel regalo che potessimo desiderare”.

Samuel non ha aggiunto altri dettagli, per cui non sappiamo se lui e Tania sono in attesa di un maschietto o di una femminuccia.

Così come non conosciamo il mese di gestazione della Bambaci. Considerando il pancione, però, dovrebbe essere al quinto/sesto mese.

Samuel Peron e Tania Bambaci: un grande amore

Per Samuel e Tania si tratta del primo figlio e, stando allo scatto condiviso su Instagram, sono felici come non mai. I due sono una coppia da anni, da quando si sono conosciuti e, poco dopo, sono andati a convivere. Nel 2020 hanno vissuto un brutto momento di crisi, che li ha portati a separarsi per un po’.

La tempesta, però, è rientrata e oggi stanno per diventare genitori. Lo scorso anno avevano annunciato le nozze, ma per ora non sono state ancora celebrate.