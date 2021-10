Samy Youssef contro Sonia e Adriana: “Hanno organizzato voti contro di me”

Dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip Samy Youssef si è scagliato contro le due opinioniste del programma.

Samy Youssef è stato l’ultimo eliminato del Grande Fratello Vip e, doppo la sua eliminazione, ha scagliato una frecciatina contro le due opinioniste del programma, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Samy Youssef: l’eliminazione

Samy Youssef non ha preso affatto bene l’eliminazione dal Grande Fratello Vip e una volta rientrato a casa, rispondendo alle domande dei suoi fan sui social, ha scagliato una frecciatina infuocata contro le due opinioniste del programma che, a suo dire, avrebbero contribuito alla fine del suo percorso: “Quando sono stato eliminato erano molto dispiaciute, peccato che, durante la mia permanenza in casa, non abbiano mai speso una parola nei miei confronti, o tantomeno datami l’immunità.

Anzi, hanno reso immune la persona che mi aveva offeso quella stessa sera”, ha tuonato il modello egiziano, e ancora: “Sono stato molto sorpreso, considerando che ero l’unico a non avere preparato le valigie, però ho capito che nella vita non bisogna dare nulla per scontato. Facevo affidamento sui voti dei miei fan, senza considerare i voti organizzati da fan altrui”.

Samy Youssef contro Soleil Sorge

Prima di lasciare la casa del realitu show, Samy Youssef aveva avuto un alterco con Soleil Sorge e infatti nel suo sfogo via social se l’è più volte presa con i fan dell’influencer.

“Tu sei proprio un ignorante. Sei un gran falso che sei venuto da me a dirmi che avevi capito la mia situazione con Gianmaria e adesso la tiri fuori così perché ti fa comodo. Non sai cosa vuol dire falso? Lo so che non lo sai che vuol dire, non sai cosa vogliono dire gli aggettivi. E stai buona lo dici a tua sorella”, aveva dichiarato l’influencer contro Samy Youssef.

Samy Youssef: la storia

Nella casa del reality show Samy Youssef aveva commosso i concorrenti e i telespettatori confessando la sua difficile storia: dopo essere giunto in Italia in condizioni disperate in barca, il modello – allora giovanissimo – era stato affidato a una famiglia adottiva. Durante il viaggio per raggiungere l’Italia Samy Youssef ha confessato di aver rischiato di morire: “Ho bevuto molta acqua salata ma ho avuto fortuna”, ha dichiarato, e ancora: “I primi giorni pregavamo, ma al secondo giorno avevamo già perso la speranza”

Foto per gentile concessione dell’Ufficio stampa di Endemol Shine Italy