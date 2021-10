Samy Youssef, il drammatico arrivo in Italia: “Ho rischiato di affogare”

Samy Youssef ha raccontato al GF Vip 6 la sua drammatica storia e il suo complicato arrivo in Italia per mezzo di una barca.

Al GF Vip 6 Samy Youssef ha raccontato la sua drammatica storia e il suo difficile arrivo in Italia per mezzo di una barca insieme ad altri suoi connazionali.

Samy Youssef: l’arrivo in Italia

Oggi Samy Youssef è un giovane e promettente modello ma il suo arrivo in Italia è stato tutt’altro che semplice.

Al GF Vip 6 – di cui è uno dei concorrenti – Samy Youssef ha confessato di aver quasi rischiato di annegare arrivando in Italia con altri suoi connazionali per mezzo di una barca. “Ho attraversato il mar mediterraneo anche senza saper nuotare. La traversata è stata molto brutta, me la ricorderò sempre, è durata diversi giorni. Ho bevuto così tanta acqua salata. Se mi hanno spinto? No è che si è ribaltato il barcone. Il gommone era per massimo cinque persone e noi eravamo più di venti sopra.

Calcola che io non so nuotare e ho rischiato davvero grosso”, ha dichiarato.

Samy Youssef: la famiglia adottiva

Una volta arrivato a Roma il modello sarebbe stato trasferito a Tarquinia da una famiglia affidataria che si sarebbe presa cura di lui. “Non parlavo italiano. E lì nella caserma mi indicavano delle cose. Solo che non capivo quello che mi dicevano e sono scoppiato a piangere disperato, davanti alla polizia. Mi hanno preso, mi hanno portato da un’altra parte e poi lì sono stato in una casa famiglia, a Roma, per due mesi.

Solo che volevano mettermi in prova, per veder un attimo come ti comporti, come non ti comporti ecc… Solo che io chiedevo lavoro, chiedevo lavoro, chiedevo lavoro… e a una certa c’era questa casa famiglia, a Tarquinia, perché comunque ero minorenne e non potevo stare da solo. Quando m’hanno trasferito là a Tarquinia, in quella casa famiglia… lì è nata tutta la mia vita”, ha dichiarato.

Samy Youssef oggi

Samy Youssef ha confessato che per perseguire il suo sogno di diventare un modello affermato si sarebbe trasferito a Milano e che questo avrebbe provocato un definito strappo con la sua famiglia adottiva.

Nella casa del GF Vip Samy si è confessato a tal proposito con Alex Belli e Jessica Hailé Selassié (con cui ha stretto uno speciale rapporto proprio all’interno della Casa).

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy