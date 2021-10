Samy Youssef ospite della nuova puntata di “Casa Chi”: l’accusa agli ex compagni del GF Vip

Samy Youssef ospite a "Casa Chi": il modello egiziano ha parlato dell'edizione del GF Vip e dei suoi cattivi rapporti con molti partecipanti.

Il modello di origini egiziane è stato ospite della nuova puntata di “Casa Chi” e ha parlato dei rapporti intrapresi con tutti i suoi ex compagni della casa del GF Vip, spendendo parole al veleno per molti di essi.

Samy Youssef a “Casa Chi”: il rapporto con Jessica Selassié

Durante l’edizione del Grande Fratello Vip, tra Youssef e la principessa etiope semrava fosse nato un bel feeling, ma tutto ciò si è bruscamente interrotto con l’eliminazione del giovane modello. A quel punto, infatti, Jessica Selassié si è dichiarata «felice» dell’eliminazione del compagno. Samy Youssef non l’ha presa benissimo, e si è così sfogato durante il programma:

«Ci sono rimasto malissimo perché io ho sempre detto che Jessica è una ragazza molto intelligente. Io la vedo più come una donna che come una ragazza, perché si prende cura delle sorelle, dentro la casa si dava da fare, e lei ha quelle caratteristiche che io cerco. Però non è mai partita da parte mia una cosa fisica. Lei magari si aspettava questo, io non davo conto alle telecamere, io non mi sentivo di fare nulla con lei».

Samy Youssef a “Casa Chi”: le accuse ad Alex Belli e Soleil Sorge

Durante la trassimissione condotta da Rosalinda Cannavò, il gieffino egiziano ha proseguito parlando delle relazioni che si sono create all’interno della casa, sottolineando la poca simpatia nei confronti dell’attore Alex Belli e della 27enne Soleil Sorge:

«Quando ho sentito che ha detto quelle parole ci sono rimasto male e poi ha parlato con Alex Belli e Soleil che in due hanno mezzo cervello, quindi voleva vincere facile. […] “È quello che penso davvero, io mi sono promesso di dire sempre quello che penso, non lo dico per offendere, lo dico perché lo penso. Alex Belli è una persona che ha 38 anni e si è dimostrato un ragazzino di 15 anni, Soleil la stessa cosa, è voluta passare da vittima a tutti i costi e invece lei è una vipera, non una vittima».

Samy Youssef a “Casa Chi”: chi vorrebbe vedere eliminati

Verso il termine della puntata di “Casa Chi” di cui era ospite, Samy ha voluto parlare del futuro di questa edizione del GF vip e di come spera che vada a concludersi, confessando chi vorrebbe vedere eliminati: