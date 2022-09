Si sente male e muore. Così si è spento il 18enne Lorenzo Squillace. Il giovane era bagnino tra San Benedetto del Tronto e Grottammare.

Una tragedia ha sconvolto San Benedetto del Tronto, nelle Marche. Lorenzo è morto a 18 anni. le cause sono ignote e sarà un’autopsia a stabilire i motivi per cui è deceduto il giovane.

San Benedetto del Tronto, 18enne si sente male e muore: disposta autopsia

Lorenzo Squillace aveva 18 anni e faceva il bagnino. Si trovava nella sua casa quando improvvisamente si è sentito male. Nessuno riusciva a capire di cosa si trattasse ma la situazione sembrava già molto grave. Sul posto è giunta immediatamente un’autoambulanza che lo ha trasportato in pronto soccorso. Per Lorenzo era stato richiesto anche l’elisoccorso ma le situazioni, anche dopo il ricovero, non erano stabili e sono solo peggiorate. Il giovane bagnino è morto la notte tra venerdì 9 e sabato 10 settembre 2022.

L’esame autoptico dirà quali sono state le cause del decesso

Al momento, come si legge anche su Fanpage, l’unica ipotesi circa le cause del decesso è quella di una setticemia. Questa ovviamente non è stata confermata perchè non si conoscono ancora i risultati dell’esame autoptico. Il giovane Lorenzo aveva lavorato come bagnino tra San Benedetto del Tronto e Grottammare. Sono tanti i messaggi di cordoglio sui Social Network che ricordano Lorenzo Squillace.