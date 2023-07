Un drammatico incidente stradale a San Bonifacio, nella provincia di Verona, è avvenuto nella giornata di ieri. Una moto con a bordo due ragazzi si è schiantata per motivi ancora da accertare contro un furgone.

San Bonifacio, grave incidente tra moto e furgone: morto centauro 23enne

Tre persone sono rimaste coinvolte nell’incidente avvenuto ieri a San Bonifacio. La dinamica del sinistro è ancora da accertare e non è chiaro perché la motocicletta sia andata a scontrarsi con il furgone. A bordo del mezzo a due ruote c’erano due ragazzi, uno dei quali è morto subito dopo lo scontro. Anche il ragazzo che era seduto dietro al 23enne ha riportato delle gravi ferite, mentre il guidatore del furgone è rimasto incastrato nelle lamiere del suo veicolo.

L’intervento dei soccorsi e il decesso del 23enne

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che si sono occupati di estrarre l’uomo incastrato nelle lamiere del furgone. I medici del 118, poi, gli hanno offerto le prime cure sul posto per poi trasferirlo in ospedale. Il secondo passeggero della motocicletta, invece, è in gravi condizioni ed è stato portato in ospedale con l’elicottero di Verona Emergenza. Nulla da fare, come detto in precedenza, per il conducente della moto: il 23enne è morto pochi istanti dopo lo schianto.