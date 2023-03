San Donà, 7 presunte violenze in una casa di riposo

Orrore nella casa di riposo “Monumento ai caduti” di San Donà (Venezia). Un infermiere di 54 anni di nove Davide Barresi avrebbe violentato all’interno della RSA almeno sette anziane. L’uomo, ripreso durante le presunte violenze, è stato arrestato dai carabinieri nel novembre 2022. Come informa il Mattino, Barresi ha reso nota la sua volontà di essere curato, chiedendo inoltre la perizia psichiatrica. Gli episodi contestati su cui indagano gli inquirenti, in tutto 13, si sarebbero perpetrati in dieci giorni a partire dallo scorso 16 novembre.

Orrore nella casa di riposo: l’infermiere in carcere dal 25 novembre

Sale a sette il numero delle anziane molestate e violentate all’interno della casa di riposo di San Donà. L’accusato è l’infermiere Davide Barresi, in carcere dallo scorso 25 novembre. Avrebbe commesso il tutto dieci giorni prima del suo arresto. La sua posizione si è dunque aggravata.

Davide Barresi: già una battaglia legale nel 2018

Dal Corriere della sera si legge come già nel 2018 Barresi dovette affrontare un processo per violenza sessuale nei confronti di un’altra anziana. Una battaglia legale durata quattro anni che comunque non gli aveva impedito di operare presso diverse strutture, tra cui una di Padova. Dopo sei mesi, tuttavia, la realtà in questione volle rompere qualsiasi rapporto con il 54enne.