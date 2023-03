Alcuni anziani ospiti di una Rsa di San Donà di Piave, in provincia di Venezia, subivano continui maltrattamenti, sia psicologici che fisici, da parte degli operatori sociosanitari.

San Donà di Piave: maltrattamenti ad anziani in una Rsa

Alcuni operatori sanitari maltrattavano, sia psicologicamente che fisicamente, degli anziani ospiti di una Rsa di San Donà di Piave, in provincia di Venezia. Questa è l’accusa che ha fatto scattare quattro ordinanze di custodia cautelare da parte del tribunale a carico di operatori sociosanitari. Due sono stati portati in carcere e per altri due sono stati disposti gli arresti domiciliari. Sono tutti indagati per concorso in maltrattamenti aggravati ai danni degli anziani ospiti della Rsa.

Accusa di violenza sessuale aggravata

Il 25 novembre 2022 i carabinieri avevano già eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato, anche lui operatore sociosanitario nella stessa struttura, ritenuto responsabile di violenza sessuale aggravata e continuata. Le indagini sono iniziate nell’ottobre 2022 dopo la segnalazione della nuova direzione della struttura e due segnalazioni da parte di alcuni parenti degli anziani ospiti.