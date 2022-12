San Gennaro fa la sorpresa ai napoletani: il sangue si è sciolto

Dopo alcune ore di apprensione da parte del popolo napoletano (e non solo), San Gennaro ha sorpreso tutti: alle 10:56 dello scorso 16 dicembre il suo sangue si è sciolto.

Il miracolo si è ripetuto per la terza volta. Dopo la Santa Messa officiata da monsignor Vincenzo De Gregorio, abate prelato della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, l’ampolla contenente il sangue del Santo patrono di Napoli è stata scoperta. Erano le ore 10:00, ma la liquefazione non era ancora avvenuta. Il portale Napolike spiega come il mancato miracolo, secondo la credenza locale, sia sinonimo di cattivo auspicio nei confronti della città di Napoli.

Miracolo di San Gennaro: il miracolo non è avvenuto subito

I napoletani fedeli a San Gennaro hanno provato molta ansia, in quanto il prodigio della liquefazione ha tardato a manifestarsi. Come informa FanPage, l’ampolla con il sangue del Patrono di Napoli è stata di conseguenza posta sull’altare dove sarebbe dovuta rimanere fino alle 12:30, prima di essere chiusa in una cassaforte per la nuova apertura prevista alle 16:30.

Il prodigio all’improvviso

Per la gioia dei presenti, il sangue di San Gennaro si è sciolto alle 10:56; in quel momento l’ampolla si trovava sull’ostensorio. Come sempre, i fedeli hanno manifestato commozione e preghiere dinanzi a quello che per molti rimane un evento sovrannaturale di ispirazione divina.