San Giovanni Rotondo, sale su bus con 3 ordigni esplosivi nello zaino

Un giovane studente di San Giovanni Rotondo ha viaggiato su un autobus con tre ordigni esplosivi nascosti in una valigia

Uno studente di San Giovanni Rotondo è salito su un bus, viaggiando in tutta tranquillità, con tre ordigni esplosivi nascosti nello zaino. La perquisizione dei militari e lo sconvolgente ritrovamento.

San Giovanni Rotondo, studente sale su bus con 3 ordigni esplosivi nello zaino

Ha dell’incredibile quello che è accaduto a San Giovanni Rotondo, nel foggiano, dove uno studente è salito su un autobus con degli ordigni esplosivi ad alto potenziale nascosti nel bagaglio. Il ragazzo ha percorso tutto il tratto di strada sul pullman senza battere ciglio. Una volta sceso dall’autobus di linea però, dei militari che erano in zona hanno notato un certo nervosismo da parte sua e hanno deciso di perquisire il suo zaino.

La scoperta dei militari e le bugie del ragazzo

Il giovane ha raccontato ai militari di avere solo dei fuochi d’artificio non di sua proprietà, che stava trasportando per conto di alcuni amici. Gli agenti però hanno trovato una batteria di fuochi d’artificio da 200 colpi e tre candelotti di esplosivo artigianali, muniti di miccia a lenta combustione. Ognuno dei tre ordigni era composto da oltre 400 grammi di materiale esplosivo. Tutti e tre gli esplosivi ora sono stati fatti detonare in una cava non lontano da lì, in condizioni di sicurezza.