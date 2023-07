Giovane di 28 anni morso da un serpente a San Marino: è in terapia intensiva

Sono attimi di grande preoccupazione per un giovane di 28 anni. Le sue condizioni non sarebbero critiche.

Un giovane di 28 anni residente nella Repubblica di San Marino è stato morso da una vipera della sabbia il cui veleno lo ha portato ad essere ricoverato al reparto di terapia intensiva. Stando a quanto si apprende, il 28enne non sarebbe in pericolo di vita.

L’episodio – riporta il “Corriere Romagna” – è avvenuto nel pomeriggio di domenica 2 luglio nel piccolo Stato sul Monte Titano. Il 28enne si era rivolto al pronto soccorso dell’ospedale dopo che la vipera della sabbia lo aveva morso ad una mano.

A seguito di ciò è stato richiesto il ricovero in terapia intensiva. Il personale medico si è rivolto al centro antiveleni di Pavia. Da lì la corsa contro il tempo per recuperare l’antidoto che è stato fatto arrivare dalla Svizzera. Verrà somministrato nel caso in cui le sue condizioni di salute dovessero aggravarsi.

Cos’è la vipera della sabbia

Questo rettile dalle dimensioni tozze è un esemplare velenoso, pur non essendo letale. Stando a quanto si apprende, la sua lunghezza non va oltre i 60 cm. Ogni esemplare detenuto dal giovane – ha reso noto il diretto interessato è stato opportunamente dichiarato all’autorità preposta ed è regolarmente conservato in una teca di sua proprietà.