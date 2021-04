A San Marino è stato abolito il coprifuoco e quest'estate le discoteche saranno aperte. In elaborazione nuovi protocolli.

Le nuove riaperture del 26 aprile hanno portato l’Italia a fare i conti con nuove regole e un piccolo inizio di libertà. San Marino, mentre il nostro Paese cerca di abituarsi alle nuove norme, ha deciso di elaborare nuovi protocolli.

San Marino, abolito coprifuoco: le nuove regole

A San Marino è stato abolito il coprifuoco. Da lunedì non ci sono più restrizioni a livello di orario e anche i bar e i ristoranti non dovranno più contare il minuto per chiudere o aprire. Non ci saranno restrizioni per gli spostamenti all’interno del territorio statale sammarinese. San Marino ha deciso di riprendere una vita normale, di restituire la libertà alle persone, lasciando solo i divieti base.

L’unico divieto rimasto è quello degli assembramenti. Ovviamente vanno sempre indossate le mascherine. San Marino ha deciso di elaborare un nuovo protocollo, che non significa “liberi tutti”, ma che regala maggiori libertà a tutti. Ora la Repubblica del Titano guarda verso l’estate con grande ottimismo, con l’obiettivo di aprire le discoteche.

San Marino, abolito coprifuoco: riapertura discoteche

San Marino inizia a guardare verso la stagione estiva, cercando di mantenere l’ottimismo.

Il Governo in questi giorni sta preparando nuovi protocolli per permettere alle attività estive, compresi locali e discoteche, di contenere e gestire gli assembramenti. Si punta verso una libertà ancora maggiore durante i mesi estivi, cercando di capire come impostare le regole per una stagione completamente diversa.

Stanno valutando come poter riaprire le discoteche, tenendo conto che quelle all’aperto potrebbero sicuramene fare la differenza durante questa attesissima estate. Riuscire ad aprire le discoteche all’aperto sicuramene richiamerà il pubblico durante l’estate, soprattutto perché nella confinante riviera romagnola continuano ad esserci numerose restrizioni.

San Marino, abolito il coprifuoco: la campagna vaccinale

San Marino è riuscita a ridurre in modo molto drastico i numeri dei contagi. Nella giornata di lunedì 26 aprile 2021 non ci sono stati nuovi positivi e neppure decessi. La campagna vaccinale a tappeto, usando il vaccino russo Sputnik e il siero Pfizer, ha portato una forte protezione.

Ora San Marino inizia a distribuire il tesserino vaccinale riservato a coloro che sono stati vaccinati o hanno già avuto il Covid. La Repubblica sta offrendo la possibilità di vaccinarsi anche alle persone più giovani, studenti e persone under 40. Per il momento per questa categoria le adesioni sono sotto il 40%.