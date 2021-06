San Marino, ancora nessun contagio dopo il maxi-evento in discoteca

A seguito del maxi-evento "The vibe is on" organizzato in una discoteca a San Marino non è stato rilevato alcun contagio.

La notizia che arriva da San Marino potrebbe far ben sperare. A circa dieci giorni dal maxi-evento in discoteca dal titolo “The vibe is on” non è stato registrato, almeno per il momento alcuin contagio. Si tratta di un risultato importante se si pensa che hanno preso parte alla serata ben circa 2700 persone.

A fare da cornice alla manifestazione l’area eventi dello shooting club, neanche a dirlo un grande spazio che è stato palcoscenico di una discoteca all’aperto. L’evento che è stato proposto dalla segreteria di Stato per il turismo di San Marino e dal Gruppo Musica di Riccione ha avuto come scopo quello di sperimentare un’eventuale possibilità di organizzare eventi di grandi dimensioni.

San Marino evento discoteca, la Segreteria di Stato al turismo: “Al momento risultano zero casi”

“Al momento risultano essere zero i casi di contagio registrati tra le persone appartenenti al campione”, così la nota diffusa della segreteria di Stato per il turismo di San Marino che ha fornito una serie di dettagli spiengando altresì come si è raggiunto questo importante obiettivo. Il comunicato quindi prosegue: “Tutti loro erano stati preventivamente coinvolti dall’organizzazione e invitati e a fornire, nel pieno rispetto della privacy, indicazioni sul loro stato di salute a sei giorni di distanza dall’evento”.

San Marino evento discoteca, chi ha avuto accesso alla serata

All’evento ha potuto prendere un pubblico strettamente selettivo. Hanno potuto infatti accedere all’evento esclusivamente soggetti che si sono sottoposti al vaccino, che sono risultati negativi al covid 48 ore prima dell’evento o comunque soggetti pur essendo risultati positivi al Covid-19 ne sono poi guariti da almeno sei mesi.

Il risultato di questo maxi-evento è stato un segnale importante che – spiega la nota potrebbe senz’altro portare ad un “moderato ottimismo”. Ad ogni modo i dati emersi non rivelerebbero il quadro definito, ma è comunque “attendibile” “circa lo svolgimento della manifestazione”. In ogni caso la campagna di monitoraggio prosegue anche nei prossimi giorni – riporta infine il comunicato”.

San Marino evento discoteca, Costa: “Discoteche possono aprire a possessori green pass”

Nel frattempo l’apertura delle discoteche in Italia potrebbe essere ormai alle porte. Il vinceministro alla Salute Andrea Costa durante l’incontro con alcuni titolari discoteche ha dichiarato: “Dal Cts sono arrivate indicazioni precise: le discoteche possono aprire ai possessori di green pass. Quindi i locali da ballo, secondo noi, possono iniziare la stagione dal prossimo fine settimana”.