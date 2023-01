La polizia di San Paolo ha arrestato una donna per l’omicidio dell’imprenditore italo-brasiliano di 41 anni morto carbonizzato nella sua auto.

Inoltre, è stato riferito che l’uomo sarebbe prima stato colpito con un’arma da fuoco e poi dato alle fiamme.

San Paolo, imprenditore italo-brasiliano morto carbonizzato in auto: donna arrestata per omicidio

Per l’omicidio di Antonio Maiorano, l’imprenditore italo-brasiliano trovato morto carbonizzato nella sua auto a Embu das Artes, gli agenti della squadra omicidi di San Paolo hanno arrestato una donna. secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, la sospettata fina in manette è un’ex lavoratrice in nero della vittima.

“È stato un litigio per questioni di lavoro”. Ha dichiarato all’ANSA il commissario di polizia Alfredo Jang.

Dinamica, identificazione e cause del decesso

Maiorino era svanito nel nulla da alcuni giorni quando la sua famiglia ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine. La vittima, che svolgeva la professione di commerciante, è stata trovata carbonizzata all’interno della sua auto. L’identificazione è stata possibile solo grazie ai documenti che sono stati trovati all’interno della vettura e all’individuazione di una placca innestata in occasione di una vecchia operazione alla quale il 41enne aveva dovuto sottoporsi.

Nonostante i documenti e la placca, per la conferma definitiva, le autorità attendono i risultati del DNA.

Per quanto riguarda il decesso dell’uomo, pare che Maiorino sia stato colpito da un’arma da fuoco prima che il responsabile del delitto gli desse fuoco insieme al veicolo.

Prima di giungere all’arresto dell’ex lavoratrice in nero, gli inquirenti hanno passato in rassegna varie ipotesi, inclusa quella che ipotizzava il coinvolgimento di un amante dell’ex moglie della vittima.