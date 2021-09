San Severo (Foggia), auto invade isola pedonale e si schianta contro un albero: due feriti

A San Severo nel foggiano, un'automobile ha invaso la zona pedonale schiantandosi contro un albero: due feriti.

Un incidente dai contorni a tratti surreali è avvenuto a San Severo in provincia di Foggia dove un’auto ha invaso l’area pedonale finendo contro un albero. Stando a quanto appreso da testate locali e testimonianze diffuse sui social network, a seguito dell’impatto sarebbero rimaste ferite due persone ossia una donna ed un bambino.

Ad ogni modo, almeno per il momento sarebbero poche le informazioni diffuse.

Incidente San Severo, caos in via Tiberio Solis

Nel frattempo in via Tiberio Solis, dove l’uomo si è schiantato con il suo veicolo, si è generato il caos. Una situazione questa che è stata ampiamente documentata dai passanti che nel giro di poco tempo hanno raccontato con foto e video quanto avvenuto. Stando a quanto appreso, le cause che avrebbero portato il veicolo a schiantarsi contro l’albero sarebbero sconosciute.

Prime indiscrezioni, riportano che il conducente possa essere stato colpito da un malore improvviso.

Incidente San Severo, i soccorsi

Sul luogo dell’incidente intanto sono giunti gli operatori sanitari del 118 che hanno prontamente soccorso la donna e il bambino. Intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri che ha provveduto a delimitare la zona interessata e a effettuare tutti i rilievi del caso. Per ciò che riguarda il conducente alla guida del veicolo, si tratterebbe di una persona anziana.

Incidente San Severo, ciclista travolto sulla Foggia-Lucera

Sempre in provincia di Foggia, un ciclista è stato è stato travolto da un veicolo mentre stava percorrendo la Statale 17 Foggia-Lucera. Stando a quanto riporta FoggiaToday, l’uomo un cittadino straniero, si stava recando presso il luogo di lavoro. L’impatto tuttavia sarebbe stato particolarmente violento. L’uomo sarebbe stato scagliato giù finendo nella cunetta. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale e operatori sanitari del 118.

Si sarebbero inoltre venuti a creare dei disagi alla circolazione, che sarebbe stata gestita da una pattuglia di carabinieri giunti sul posto.

Si cerca intanto il pirata della strada che avrebbe fatto perdere completamente le tracce. Da segnalare inoltre che sempre in questo tratto di strada qualche settimana fa aveva perso la vita un altro ciclista. Proprio per questo motivo, al fine di ricostruire con particolare attenzione la dinamica dell’incidente sarebbero state avviate già le indagini.