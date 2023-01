San Siro, Salvini: avanti con il nuovo stadio di Milano

Milano, 11 gen. (askanews) – “Milan e Inter, tifosi, sportivi e società, hanno bisogno di uno stadio nuovo, sicuro, moderno, europeo, innovativo, green. Dopo anni di lavoro, progetti, incontri e impegno, è ora di partire coi lavori. Sgarbi parla a titolo personale e non ha nessuna possibilità di bloccare un progetto atteso da anni: da milanese, da tifoso e da vicepremier dico ‘avanti futuro'”. Lo dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, dopo le parole del sottosegretario Vittorio Sgarbi che in una intervista alla Gazzetta dello Sport ha ribadito la volontà di porre il vincolo per tutelare lo stadio Meazza.