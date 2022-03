San Stino, morto schiacciato da un’auto: stava aiutando un amico a cambiare la ruota

Un uomo è morto schiacciato da un'auto a San Stino mentre stava cambiando uno pneumatico per un amico: il cric ha ceduto e lo ha travolto.

Tragedia a San Stino di Livenza, comune in provincia di Venezia, dove nella giornata di martedì 29 marzo 2022 un uomo è morto mentre stava aiutando un amico a sostituire la ruota di un veicolo. Il cric ha ceduto, l’auto lo ha schiacciato e per lui non c’è stato nulla da fare.

Uomo morto schiacciato da un’auto a San Stino

I fatti si sono verificati intorno alle 18 in via Gobetti, davanti all’abitazione dell’amico della vittima. Secondo quanto ricostruito, Banna M’barek si era offerto di aiutarlo a sostituire uno pneumatico e, alzato il cric, si era messo con il capo e il busto sotto la vettura. All’improvviso, per cause ancora da accertare, il cric ha ceduto e lo ha travolto e schiacciato.

Tutto è accaduto davanti agli occhi dell’amico che ha lanciato subito l’allarme ai sanitari del 118. Giunti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, costoro hanno provato a rianimare l’uomo ma purtroppo ogni sforzo è stato vano: i gravi traumi riportati si sono rivelati fatali e hanno impedito ogni tentativo di salvarlo.

Uomo morto schiacciato da un’auto a San Stino: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi utili ad accertare la dinamica dell’accaduto.

Secondo quanto reso noto nelle ore successive all’incidente, M’barek sarebbe purtroppo morto sul colpo.