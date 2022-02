San Valentino, Caterina Balivo pubblica una foto con il marito: “Come minimo litigo”

Caterina Balivo, in occasione di San Valentino, ha condiviso una foto con il marito, che non ama apparire sui social. Il rischio è quello di litigare.

San Valentino, Caterina Balivo festeggia sui social

La donna, sempre più attiva sui social network, si trova nella romantica Venezia, insieme al marito Guido Maria Brera. In passato i due hanno superato una profonda crisi e ora stanno cercando di superare i contrasti dovuti proprio ai social network. La conduttrice vorrebbe pubblicare la sua vita privata e i suoi momenti di coppia su Instagram, mentre il marito preferisce non apparire troppo. Caterina rispetta il volere del suo compagno, pubblicando solo cose che riguardano lei o i suoi figli, ma in occasione di San Valentino ha voluto fare un’eccezione.

Lo scatto di Caterina Balivo insieme al marito

Caterina Balivo ha deciso di condividere sul suo profilo uno scatto che la ritrae insieme a suo marito. “A San Valentino ho la deroga: posso pubblicare foto mielose” ha scritto la conduttrice. I fan si sono subito scatenati, riempiendo la coppia di complimenti e di auguri. Guido Maria Brera, però, non sarebbe particolarmente felice di questa scelta. “Come minimo litigo” ha spiegato la Balivo ai suoi fan, sottolineando che “qualcuno ha avuto da ridire“.

La crisi tra Caterina Balivo e il marito

A dicembre Caterina Balivo è stata ospite di Verissimo e ha confidato a Silvia Toffanin di aver avuto una crisi profonda con il marito. Il momento difficile è arrivato quando la pandemia ha costretto tutti a rimanere chiusi in casa, e loro due si sono allontanati. “Anche se ci sono dei giorni in cui vuoi chiamare l’avvocato, bisogna aspettare a farlo...” ha spiegato Caterina Balivo, chiarendo che in realtà non ha mai pensato davvero alla separazione.

I due poi sono riusciti a sistemare le cose e a riprendere in mano la loro relazione.