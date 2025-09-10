Sanaa sotto attacco: vittime e feriti negli scontri

Almeno nove persone hanno perso la vita e più di cento sono rimaste ferite a seguito di attacchi aerei israeliani che hanno colpito la capitale yemenita Sanaa e la provincia di Jawf. Secondo quanto riportato dal portavoce del ministero della Salute Houthi, il bilancio delle vittime è destinato a salire mentre le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

Dettagli sull’attacco

Il portavoce ha dichiarato su un post su X che “il bilancio preliminare delle vittime ha raggiunto i nove martiri e i 118 feriti“. Le squadre di emergenza, composte da membri della protezione civile e ambulanze, sono attualmente impegnate nella ricerca di eventuali dispersi. L’area è stata pesantemente bombardata e i soccorritori sono stati messi a dura prova dalla situazione.

Israele ha confermato che gli attacchi miravano a obiettivi specifici, inclusi quelli legati alla propaganda Houthi. Questo segna un’escalation significativa nei conflitti che interessano la regione, già gravemente colpita da anni di guerra.

Contesto del conflitto

Il conflitto in Yemen è iniziato nel 2014, quando gli Houthi, un gruppo di ribelli sciiti, hanno preso il controllo della capitale Sanaa. Da allora, il paese è stato teatro di una guerra devastante, con migliaia di morti e milioni di persone costrette a fuggire dalle loro case. Gli attacchi aerei da parte della coalizione guidata dall’Arabia Saudita, sostenuta da Israele, hanno aggravato la situazione umanitaria, già critica.

Le tensioni tra Israele e gli Houthi hanno radici profonde, in parte alimentate dalle alleanze regionali e dalle rivalità geopolitiche. Gli Houthi hanno dichiarato di essere sostenuti dall’Iran, il che ha portato a un ulteriore inasprimento delle relazioni nella regione. Gli attacchi recenti non fanno altro che aumentare le preoccupazioni per un ulteriore deterioramento della già fragile situazione in Yemen.

Reazioni internazionali

Le reazioni agli attacchi sono state immediate. Organizzazioni umanitarie e diritti umani hanno condannato la violenza e hanno chiesto un cessate il fuoco immediato. “Le vite di civili innocenti continuano a essere messe a rischio”, ha dichiarato un portavoce di una ONG internazionale. La comunità internazionale è in stato di allerta, con richieste di intervento per fermare l’escalation e garantire la sicurezza dei civili.

La situazione rimane tesa, e il mondo guarda con apprensione gli sviluppi in Yemen. Le speranze di una risoluzione pacifica sembrano sempre più lontane, mentre il conflitto continua a mietere vittime.