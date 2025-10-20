Sanae Takaichi: alla ricerca di alleanze strategiche per la leadership giapponese

Il Giappone si prepara a una sessione straordinaria del Diet, il suo organo legislativo, per eleggere il nuovo primo ministro. La votazione di martedì arriva dopo il crollo di un’alleanza di lunga data tra il Liberal Democratic Party (LDP) e il Komeito, compromessa dalla leadership di Sanae Takaichi nel LDP.

Da decenni, l’LDP rappresenta la forza politica dominante nel paese, ma ha perso la sua maggioranza negli ultimi due anni, in seguito a scandali di corruzione e a un aumento del costo della vita che ha colpito i cittadini giapponesi.

Il contesto politico attuale

La situazione per l’LDP è critica; per mantenere il potere, è essenziale che Takaichi trovi alleate tra i partiti di opposizione. Secondo alcune fonti, ci sarebbero stati progressi nelle trattative con il Japan Innovation Party (Nippon Ishin), ma i dettagli di questa potenziale alleanza rimangono vaghi e non confermati.

Chi è Sanae Takaichi?

Takaichi, 64 anni, è una figura controversa nel panorama politico giapponese. Ex protetta dell’ex primo ministro Shinzo Abe, è conosciuta per le sue posizioni conservatrici e per il suo approccio aggressivo verso l’espansione fiscale, proposta come soluzione ai problemi economici del Giappone. La sua agenda include anche l’intento di rafforzare le forze armate giapponesi e una visione conservatrice riguardo al matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Dopo essere stata eletta leader del LDP il 4 ottobre, i colloqui tra LDP e Komeito si sono arenati, in particolare a causa delle preoccupazioni del Komeito riguardo ai doni aziendali e alla corruzione. Jeffrey Hall, docente presso l’Università Kanda di Studi Internazionali, ha osservato che Takaichi non ha fornito risposte soddisfacenti alle preoccupazioni del Komeito riguardo alla trasparenza delle donazioni.

Le sfide per la leadership di Takaichi

Malgrado le difficoltà, Takaichi ha la possibilità di diventare la prima donna primo ministro del Giappone, ma gli esperti avvertono che ciò richiederà abilità diplomatiche significative. Con 196 seggi in aula, l’LDP necessiterebbe di almeno 233 per ottenere una maggioranza. Ciò potrebbe avvenire attraverso alleanze strategiche con partiti di opposizione come il Japan Innovation Party.

Le potenziali sfide

Il suo principale avversario potrebbe essere Yuichiro Tamaki, leader del Democratic Party for the People (DPFP), con 27 seggi. Se collaborasse con il Constitutional Democratic Party of Japan (CDP), che possiede 148 seggi, e il Japan Innovation Party, avrebbero la possibilità di creare una nuova maggioranza. Tuttavia, le divisioni ideologiche tra questi partiti rendono una coalizione difficile.

Inoltre, Tamaki e il CDP si sono separati in passato a causa di differenze sulle politiche di difesa e sulle relazioni internazionali, complicando ulteriormente la possibilità di un’alleanza. Le divergenze tra il Japan Innovation Party e il DPFP su temi come la riforma economica potrebbero ostacolare ulteriormente questa opportunità.

Il futuro politico del Giappone

Nonostante le incertezze, molti esperti ritengono che l’LDP possa mantenere una certa influenza nel governo, anche se Takaichi potrebbe rivelarsi un premier più debole rispetto ai suoi predecessori. La sua capacità di sopravvivere politicamente nei prossimi anni potrebbe dipendere da fattori esterni come le relazioni con gli Stati Uniti, così come le condizioni economiche interne e le sue decisioni politiche.

In un contesto di democrazia multipartitica, le norme politiche giapponesi potrebbero evolversi. Hall ha sottolineato che se i partiti di opposizione riusciranno a mantenere il supporto degli elettori, potrebbero emergere nuove dinamiche politiche, dove la necessità di compromesso diventa fondamentale per la formazione di un governo stabile.