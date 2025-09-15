Sanchez: ammirazione per manifestanti filo-palestinesi alla Vuelta

Madrid, 15 set. (askanews) – Il Primo Ministro spagnolo Pedro Sànchez ha ribadito la sua “profonda ammirazione” per i manifestanti filo-palestinesi che hanno costretto all’annullamento della tappa finale della Vuelta ciclistica nel fine settimana. Circa 100.000 manifestanti erano presenti domenica per l’ultima tappa della gara, che avrebbe dovuto concludersi con diversi giri a Madrid, ma è stata interrotta a circa 60 chilometri dal traguardo nella capitale spagnola.

“La società civile spagnola, si sta mobilitando contro l’ingiustizia e difendendo pacificamente le proprie idee” ha detto Sanchez che poi ha detto di aver anteposto la sicurezza a tutto.