Sanchez: condanniamo richiesta Natanyahu, Unifil non si ritirerà

Barcellona, 14 ott. (askanews) – Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha condannato l’appello del suo omologo israeliano Benjamin Netanyahu che domenica ha chiesto al capo delle Nazioni Unite di spostare i caschi blu schierati nel sud del Libano. Pedro Sanchez ha dichiarato che “non ci sarà alcun ritiro” della Forza di pace delle Nazioni Unite in Libano (Unifil).

“Condanniamo, come non può essere altrimenti, e continueremo a condannare nei termini più forti, la dichiarazione fatta ieri dal Primo Ministro Netanyahu, perché non ci sarà alcun ritiro di Unifil, perché il nostro impegno per la legalità internazionale, nei termini stabiliti dalla Risoluzione 1701, oggi ha più senso che mai, dopo aver visto ciò che sta accadendo sul terreno”, ha detto Sanchez durante un evento a Barcellona.