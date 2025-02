Sanchez e Al-Sisi contro Trump: "No a deportazione palestinesi"

Madrid, 19 feb. (askanews) – Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sissi, in visita in Spagna, e il primo ministro spagnolo Pedro Sànchez hanno ribadito il loro totale rifiuto all’allontanamento forzato della popolazione palestinese dalla Striscia di Gaza, come proposto dal presidente statunitense Donald Trump.

“Gaza appartiene ai palestinesi e fa parte del futuro Stato palestinese. La loro espulsione non solo sarebbe immorale e contraria al diritto internazionale e alle risoluzioni delle Nazioni Unite, ma avrebbe anche un effetto destabilizzante a livello regionale e mondiale”, ha detto Sanchez, ribadendo l’appoggio della Spagna alla soluzione dei due Stati.

Una posizione ribadita dal presidente Al Sisi, il cui Paese è fra quelli in cui Trump vorrebbe trasferire i palestinesi.

“Abbiamo anche sottolineato l’importanza che la comunità internazionale sostenga e adotti il piano di ricostruzione della Striscia di Gaza senza sfollare la popolazione palestinese – ripeto, senza sfollare la popolazione palestinese – dalla loro terra, a cui rimangono legati, e dalla loro patria, che rifiutano di abbandonare”.