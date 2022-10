Sanchez: "Ecco come la Spagna eviterà la recessione del 2023 nonostante il probabile rallentamento a cui sarà soggetta l'economia del Paese”

Pedro Sanchez lo ha detto ai parlamentari “anziani”: “Ecco come la Spagna eviterà la recessione del 2023“. Il premier parla al Senato e spiega che il paese è in grado di superare il difficile momento innescata anche dalla guerra della Russia all’Ucraina.

E secondo Sanchez è certo che la Spagna eviterà una recessione economica nel 2023, questo nonostante il “probabile rallentamento a cui sarà soggetta l’economia del Paese”, come spiega l’Ansa.

Come la Spagna eviterà la recessione

Ma come farà? La previsione del premier Pedro Sánchez è stata fatta durante un intervento al Senato nel quale il capo di governo ha enunciato i dati di organismi internazionali. Ha detto Sanchez: “Saremo leader in Europa in quanto a crescita, ma dev’essere chiaro a tutti: se gli indicatori attuali si mantengono, non c’è niente da celebrare“.

Il pacchetto da 3 miliardi del Cdm

Il premier iberico aveva chiesto di intervenire al Senato per illustrare le politiche del governo in materia energetica. Fra di esse il pacchetto da tre miliardi di euro approvato nella giornata del 18 ottobre dal Consiglio dei ministri. E in chiosa Sanchez ha detto: “Metteremo in campo tutte le risorse necessarie per continuare a difendere la gente comune, perché questo governo agisce in favore della maggioranza sociale”.