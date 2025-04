Madrid, 22 apr. (askanews) – Il Primo Ministro Pedro Sànchez ha annunciato che “la Spagna spenderà il 2% del suo prodotto interno lordo in sicurezza e difesa entro il 2025”. “Per raggiungere questo obiettivo, dovremo effettuare un investimento significativo di 10.471 milioni di euro, in aggiunta a quelli già stanziati per queste politiche di sicurezza e difesa”, ha aggiunto, intervenendo durante una conferenza stampa a Madrid.