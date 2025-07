Sanchez: la Spagna invia tonnellate di aiuti a Gaza dalla Giordania

Madrid, 28 lug. (askanews) – ll presidente del Governo spagnolo, Pedro Sànchez, annuncia il lancio di “migliaia di chili” di aiuti alimentari con il paracadute sulla Striscia di Gaza entro la fine di questa settimana, dichiarando: “La carestia a Gaza è una vergogna per tutta l’umanità, e fermarla, quindi, è un imperativo morale, un imperativo umanitario e un imperativo politico.” Il lancio “se le circostanze non cambieranno” cioè se Israele non revocherà il permesso, avverrà con aerei e paracaduti spagnoli in partenza dalla Giordania.