Sanchez: le scuse di Rubiales non bastano, bacio a calciatrice inaccettabile

Madrid, 22 ago. (askanews) – La polemica sul gesto sessista durante la premiazione delle vincitrici dei Mondiali di calcio è arrivata fino ai palazzi governativi spagnoli. Il primo ministro Pedro Sanchez dopo aver accolto alla Moncloa tutta la squadra, l’allenatore e il presidente della Federazione calcio Luis Rubiales, sotto accusa per il bacio sulla bocca dato alla giocatrice Hermoso, non si è sottratto alle domande e ha affrontato la vicenda in conferenza stampa criticando aspramente il gesto.

“Quello che abbiamo visto è stato un gesto inaccettabile. Credo anche che le scuse del signor Rubiales non siano sufficienti, anzi credo che non siano adeguate e che il signor Rubiales debba fare altri passi per continuare a chiarire ciò che tutti noi abbiamo vissuto attraverso i media”, ha detto Sanchez facendo intendere di attendere un gesto più concreto.

“Nel nostro Paese c’è ancora molta strada da fare in termini di uguaglianza, rispetto e parità di diritti per donne e uomini”, ha aggiunto.