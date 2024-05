Sanchez: "Un miliardo di euro all'Ucraina per rafforzare difese"

Madrid, 27 mag. (askanews) - La Spagna darà 1 miliardo di euro in aiuti militari all'Ucraina. Lo ha annunciato il primo ministro Pedro Sanchez durante la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Spagna. "L'impegno di sostegno militare per l'anno 2024 di 1 miliardo di euro consentirà al...