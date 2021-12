Sandra Bullock è “The unforgivable” nel nuovo film su Netflix

Milano, 9 dic. (askanews) – Sandra Bullock è “The unforgivable”, l’imperdonabile, nel nuovo film Netflix (dal 10 dicembre). L’attrice interpreta una donna uscita di prigione dopo una condanna per omicidio che va alla ricerca della sorella minore mentre vive tutte le difficoltà del reinserimento in società. Per la sua interpretazione Sandra Bullock ha parlato con molte donne che hanno vissuto l’esperienza del carcere.

“Alle donne non è permesso di mostrare rabbia o collera, si pensa che dobbiamo essere in un certo modo – ha spiegato ad askanews – quello che ho imparato dalle donne in prigione è che perdono tutta la loro rete di sostegno; non hanno molti visitatori perché hanno fatto qualcosa che mostra la loro rabbia, non vengono perdonate, così sono da sole.

E molte donne in prigione sono lì perché hanno dovuto proteggere loro stesse hanno dovuto fare qualcosa di orribile per sopravvivere. Non tutte, ma la maggior parte”.