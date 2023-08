Lutto molto difficile per Sandra Bullock. L’attrice ha detto addio al compagno Bryan Randall, morto a soli 57 anni. L’uomo combatteva da tempo contro la SLA, la sclerosi laterale amiotrofica.

Sandra Bullock in lutto: è morto il compagno Bryan Randall

Sandra Bullock sta vivendo un momento difficile. Sapeva che prima o poi sarebbe arrivato, ma non si è mai preparati alla morte. L’attrice ha perso il compagno Bryan Randall, deceduto lo scorso weekend a soli 57 anni. L’uomo combatteva da circa tre anni contro la sclerosi laterale amiotrofica, una malattia neurodegenerativa che lascia poche speranze di vita.

L’annuncio della famiglia di Bryan Randall

La famiglia di Bryan Randall ha annunciato la sua morte con un comunicato stampa. Si legge:

“È con grande tristezza che annunciamo che il 5 agosto Bryan Randall è morto serenamente dopo una battaglia di tre anni contro la SLA. Bryan ha scelto sin da subito di mantenere il suo percorso con la SLA privato e quelli di noi che si sono presi cura di lui hanno fatto del loro meglio per onorare la sua richiesta. Siamo immensamente grati agli instancabili medici che hanno navigato con noi nel panorama di questa malattia e alle incredibili infermiere che sono diventate nostre coinquiline, spesso sacrificando le loro stesse famiglie per stare con la nostra”.

Sandra Bullock chiusa nel suo dolore

La nota stampa della famiglia conclude:

“In questo momento chiediamo privacy per elaborare il lutto e accettare l’impossibilità di dire addio a Bryan”.

Sandra Bullock è giustamente chiusa nel suo dolore e, per il momento, non ha commentato la morte del compagno. La storia con Bryan è iniziata nel 2015, quando si sono incontrati al compleanno del figlio di lei, Louis. Randall aveva già una figlia da una precedente relazione. In una delle poche occasioni in cui ha parlato di lui, l’attrice ha ammesso: “Ho trovato l’amore della mia vita. Condividiamo due bellissimi bambini, tre figli, anche la figlia maggiore di Randall. È la cosa migliore che potesse succedermi”.