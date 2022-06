Sandra Milo confessa: “Secondo il mago Rafael mi risposerò”

Freschissima del successo di Quelle Brave Ragazze, Sandra Milo ha parlato di come sta vivendo sul piano sentimentale.

Sandra Milo sta vivendo dal punto di vista professionale un periodo particolarmente congeniale. In tv infatti la vediamo su Sky nel programma “Quelle brave ragazze”in coppia con leggende del calibro di Mara Maionchi e Orietta Berti.

Ora l’attrice ha confessato che, secondo la previsione fatta dal Mago Rafael potrebbe quest’anno convolare a nozze.

L’annuncio è stato fatto nel corso della trasmissione radiofonica di Rai Radio 1 “Un giorno da pecora”.

Sandra Milo sul mago Rafael: “Quest’anno mi risposerò di nuovo”

Sandra Milo ha poi proseguito spiegando: “Un mago spagnolo, Rafael, che era anche il mago di Raffaella Carrà, ha previsto che quest’anno mi sposerò di nuovo, visto che ora sono single. Lo stesso Rafael ad Orietta Berti ha previsto che sarebbe diventata nonna e così è stato…”

“Non voglio accusare nessuno…”

L’attrice parlando dei figli ha infine dichiarato: “Non voglio accusare nessuno, ma mi spiace che i miei figli crescendo non abbiano avuto il padre vicino. Ottavio è rimasto un ragazzo, non sente la responsabilità della paternità. Mi ha lasciata da sola con tre figli da crescere…”

Infine ha confessato che le piacerebbe legarsi ad un uomo dai cinquant’anni in su: “Circa 20 o 25 anni […] Sui social mi scrivono che vorrebbero avere una relazione con me, che vorrebbero ‘amarmi’, per usare un termine romantico”.