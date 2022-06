Sandra Milo: “I 20enni mi scrivono che vorrebbero stare con me”

Sandra Milo ha svelato di volersi sposare entro la fine del 2022 e ha confessato di avere dei pretendenti di appena 20 anni.

Sandra Milo ha rivelato di ricevere avances da ragazzi di appena 20 anni e ha confessato che, secondo la previsione di un sedicente mago, potrebbe sposarsi entro la fine del 2022.

Sandra Milo: le avances dei 20enni

La diva italiana Sandra Milo è single e ha affermato di essere alla ricerca del grande amore.

Il mago Rafael – che sarebbe stato anche il mago “di Raffaella Carrà” a detta dell’attrice – le avrebbe fatto una previsione secondo cui entro il 2022 potrebbe incontrare l’uomo della sua vita e convolare a nozze con lui. Nonostante questo la Milo ha però ammesso che riceverebbe soprattutto avances da ragazzi 20enni:

“Un mago spagnolo, Rafael, che era anche il mago di Raffaella Carrà, ha previsto che quest’anno mi sposerò di nuovo, visto che ora sono single.

Lo stesso Rafael ad Orietta Berti ha previsto che sarebbe diventata nonna e così è stato…”, ha dichiarato l’attrice, e ancora (a proposito dei suoi corteggiatori ventenni): “Sui social mi scrivono che vorrebbero avere una relazione con me, che vorrebbero ‘amarmi’, per usare un termine romantico…. Io gli rispondo che li amo molto ma me ne sto a casa mia”.

La vita privata dell’attrice

Sandra Milo è stata una delle più famose attrici italiane e nel corso della sua vita è stata spesso ricordata per esser stata musa e amante del famoso regista Federico Fellini.

Il primo matrimonio della Milo è avvenuto quando lei aveva appena 15 anni, e sposò il marchese Cesare Rodighiero. Il matrimonio durò appena 21 giorni, e a seguire l’attrice è convolata a nozze con Moris Ergas.