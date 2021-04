Sandra Milo in lacrime, l’appello a Draghi: “Riaprite tutto”

Sandra Milo ha manifestato per le partite iva a Piazza del Popolo ed ha lanciato un appello a Draghi tra le lacrime.

Sandra Milo ha partecipato alla manifestazione nazionale delle partite Iva in Piazza del Popolo e ha lanciato un appello rivolto al presidente Mario Draghi senza nascondere le sue lacrime.

Sandra Milo in lacrime: la manifestazione

Dopo che per mesi ha manifestato e scioperato in sostegno delle categorie maggiormente in crisi a causa dell’emergenza sanitaria in corso, Sandra Milo si è unita al corteo nazionale delle partite Iva in Piazza del Popolo, dove ha lanciato un appello al presidente del Consiglio Mario Draghi: “Chiedo a Draghi di fare un atto di coraggio, di aprire tutto.

Un essere umano non può vivere così, con la paura”, ha dichiarato l’attrice e poi, tra le lacrime, ha detto: “Non dormo la notte al pensiero della gente che soffre, ai padri di famiglia che non sanno come andare avanti. Rivendico il diritto di poter piangere”.

Un anno fa Sandra Milo si era unita al coro dei lavoratori dello spettacolo, messi in ginocchio dalla chiusura di concerti, degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche all’aperto.

L’attrice aveva proseguito per giorni lo sciopero della fame, tanto da accusare un malore improvviso. L’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte – a quanto riferito dalla stessa attrice – le aveva telefonato offrendole rassicurazioni.