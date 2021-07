Sandra Milo, la richiesta shock di Fellini: “Mi chiese davanti a tutti di fare la faccia da porca”

Sandra Milo ha svelato una richiesta scioccante che le avrebbe fatto il famoso regista Federico Fellini sul set.

Sandra Milo è stata una delle dive più famose della “dolce vita” italiane e nel corso della sua carriera ha lavorato con alcuni dei registi più famosi della storia, uno su tutti Federico Fellini, con cui ebbe un’importante liaison.

Sandra Milo: la richiesta di Federico Fellini

Sandra Milo ha confessato un episodio riguardante il suo lavoro sul set col famoso regista Federico Fellini, che a quanto pare avrebbe fatto all’attrice una richiesta che l’avrebbe messa in imbarazzo. “Mi chiese di fare la faccia da porca. Me lo disse davanti a tutti. Ho vissuto quel momento malissimo”, ha dichiarato l’attrice, e ancora: “Erano altri tempi, non erano frequenti queste affermazioni volgari. Ero in imbarazzo, non sapevo cosa fare, me lo disse davanti a tutti, mi vergognavo“.

La celebre diva italiana ha anche dichiarato che l’episodio sarebbe avvenuto sul set e che le avrebbe insegnato a imparare, da attrice, a mettere da parte ogni pudore.

Sandra Milo: la relazione con Federico Fellini

Sandra Milo ha confessato di esser stata l’amante di Federico Fellini per ben 17 anni (mentre il famoso regista era sposato con l’attrice Giulietta Masina). “Quando lui mi ha detto ‘Basta essere amanti, voglio stare con te’ io non ho accettato.

Noi eravamo stati insieme per 17 anni. Una storia clandestina, un amore fantastico che aveva sempre escluso problemi perché era solo la bellezza e l’emozione di incontrarsi. Ho pensato: ‘Se quest’amore così fantastico e un po’ irreale, lo trasformo in qualcosa di normale, dove lui può dirmi ‘Che ci hai messo in questo sugo?’ o ‘Spendi troppo’ o ‘Sei ingrassata’, io ci rimango male’. Volevo conservare l’amore straordinario che è ancora dentro me e mi dà forza e felicità, dovevo lasciarlo così com’era, senza banalizzarlo con una storia di vita in comune.

Ho preferito chiuderlo nel momento più bello ed è rimasto così…”, confessò l’attrice in merito alla sua storia clandestina con il famoso regista.

Sandra Milo: i figli, il lavoro e le proteste

Sandra Milo ha dichiarato di continuare ancora oggi a lavorare per cercare di aiutare economicamente i suoi figli, rimasti senza lavoro. L’attrice nei mesi scorsi ha anche protestato pubblicamente per i lavoratori dello spettacolo – categoria fortemente colpita dall’emergenza Coronavirus – incatenandosi da sola davanti a Palazzo Chigi.