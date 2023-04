Un’autentica icona del suo tempo, Sandra Milo conserva ancora oggi una vasta popolarità, oltre che uno smodato rispetto per la sua volontà di mettersi sempre in prima linea in battaglie per i diritti civili e per la libertà di ognuno. Lo fa ancora oggi, ogni volta che ne ha modo.

Sandra Milo ricorda il terribile male che colpì sua madre e afferma: “Sono favorevole all’eutanasia“

Ospite degli studi di Verissimo, con la padrona di casa, Silvia Toffanin, la storica musa ispiratrice di Federico Fellini ha avuto modo di scavare nel suo passato, andando a sfogliare pagine molto dolore della sua vita, come quel brutto male che colpì sua madre.

“Mia mamma aveva un cancro che l’ha lasciata paralizzata a letto. Poteva comunicare solo con le dita delle mani e aveva delle sofferenze atroci che non riusciva più a sopportare. Per questo credo che l’eutanasia sia una cosa giusta”, ha affermato Sandra Milo.

L’apertura di Sandra Milo su questa tematica è stata ben accolta dal pubblico dei social, che ha rinnovato il proprio apprezzamento nei suoi confronti.

Sandra Milo e i debiti col fisco: “Pagherò solo quel che è giusto“

Nel salotto di Verissimo l’ex sex symbol, oggi 90enne, ha avuto modo di affrontare anche un’altra questione, legata ai debiti contratti con il fisco italiano: “La questione non è finita. Però ho deciso di combattere per sostenere quelli che sono i diritti miei e della mia famiglia. Tutti quanti in Italia abbiamo fatto dei debiti. Io intendo pagare, ma solo quello che devo, non un carico ingiusto”.