Sandra Milo shock: “È stato violento, gli ho tirato una ciabatta…”

Ospite a Estate in diretta Sandra Milo ha raccontato dei retroscena inediti del suo rapporto con Federico Fellini, il famoso regista di cui fu amante per circa 17 anni.

Sandra Milo: i retroscena su Fellini

Sandra Milo non ha mai fatto segreto di aver vissuto un rapporto controverso con il regista Federico Fellini, e nel salotto tv di Estate in diretta la famosa attrice ha confessato che i comportamenti spesso violenti di Fellini l’avrebbero spinta in un caso a vendicarsi: “Fellini mi ha rimproverata tante volte, mi ha anche fatta piangere.

Alternava una certa violenza, niente di che, a momenti magici… Ma una volta, mi sono vendicata e gli ho tirato una ciabatta”, ha raccontato Sandra Milo, che ha confessato anche come in alcune occasioni sarebbe rimasta ferita dal comportamento del regista. Si da il caso infatti che il regista l’abbia più volte fatta sentire in imbarazzo, e a tal proposito lei stessa ha raccontato: “Mi chiese di fare la faccia da porca.

Me lo disse davanti a tutti. Ho vissuto quel momento malissimo”, ha dichiarato Sandra Milo, e ancora: “Erano altri tempi, non erano frequenti queste affermazioni volgari – ha spiegato l’attrice -. Ero in imbarazzo, non sapevo cosa fare, me lo disse davanti a tutti, mi vergognavo“.

Sandra Milo: l’amore per Fellini

Sandra Milo ha vissuto una storia controversa e “clandestina” con Federico Fellini, all’epoca sposato con Giulietta Masina (che gli è rimasta accanto fino alla fine).

“Fellini è l’amore assoluto della mia vita, l’ho amato intensamente e solo per lui ho provato questo tipo di amore”, ha dichiarato l’attrice, e ancora: “All’inizio io ero innamoratissima, mentre a lui piacevo e basta. Avevamo un rapporto bello e intenso e, dopo tanti anni, anche lui si è accorto di amarmi. Quando me l’ha detto ci sono rimasta, forse, anche un po’ male perchè ormai mi ero abituata al fatto che lui fosse un grande amore per me.”

Sandra Milo: i figli

Sandra Milo ha avuto tre figli: due di essi, Ciro e Azzurra, sono nati dalla relazione tra l’attrice e Ottavio De Lollis, mentre sua figlia Deborah è nata dalla sua relazione con Moris Ergas. Sandra Milo ha confessato di voler continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo per aiutare i suoi figli, anche superati gli 80 anni.