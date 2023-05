Figlio di un noto imprenditore, Sandro Di Carlo è stato incastrato da una traccia di sangue lasciata nella casa del delitto di Cassino.

Chi è Sandro Di Carlo: presunto colpevole del delitto di Cassino

Sandro Di Carlo, ragazzo di 26 anni, è stato arrestato oggi – lunedì 29 maggio – perché ritenuto colpevole dell’omicidio avvenuto a Cassino sabato scorso. Figlio di un noto imprenditore del settore edile, è stato incastrato da una traccia lasciata nella casa del delitto, e da alcune telefonate fatte alla vittima per prendere un appuntamento.

La malcapitata è Pena Santana Yirel Natividad, una donna di origini domenicane, uccisa nel comune in provincia Frosinone, più precisamente in via Pascoli.

Le indagini e l’arresto di Sandro Di Carlo

L’assassino ha “firmato” involontariamente il delitto, e gli è costato caro: infatti, ha lasciato un’impronta digitale intrisa di sangue sul luogo del massacro. Quell’impronta era già negli archivi della Polizia di Stato, e gli investigatori sono arrivati così a Sandro Di Carlo.

Gli investigatori lo monitoravano già da ore, seguendo passo dopo passo i suoi spostamenti. Una volta arrivato allo scalo ferroviario, 4 pattuglie hanno circondato il bus e catturato il sospettato. Poi hanno raggiunto la casa dove abita nella località San Lorenzo, alla periferia di Cassino.