Sangiovanni annuncia l’uscita del suo nuovo singolo: il messaggio di Giulia Stabile

Sangiovanni ha annunciato via social l'uscita del suo nuovo singolo, Raggi Gamma: tra i commenti anche quello della fidanzata Giulia Stabile.

Attraverso i social Sangiovanni ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, Raggi Gamma, disponibile dal 24 settembre.

Sangiovanni: il nuovo singolo

Attraverso i social Sangiovanni non ha nascosto la sua enorme gioia in vista dell’uscita del suo nuovo singolo, Raggi Gamma.

In molti tra fan, amici e colleghi sono impazienti di ascoltarlo e gli hanno mostrato il loro entusiasmo attraverso i social. Ovviamente tra i commenti non poteva mancare anche quello della fidanzata, Giulia Stabile, che via social ha scritto: “Io sono pronta!”, segno che anche lei sarebbe impaziente di godersi insieme al fidanzato questo nuovo straordinario successo.

Il nuovo singolo farà parte, probabilmente, del primo album del cantante, la cui uscita è attesa nei prossimi mesi.

Sangiovanni intanto sembra già al settimo cielo, e sui social ha scritto: “Finalmente la mia musica può tornare!”

Sangiovanni e Giulia Stabile: la storia d’amore

La storia d’amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile ha avuto inizio ad Amici di Maria De Filippi e al momento i due sarebbero inseparabili. Dopo aver raggiunto insieme la finale del talent show (di cui Giulia è stata la vincitrice) i due sono partiti per le vacanze estive e oggi, nonostante tengano il loro amore sotto il massimo riserbo, sembrano essere più felici ed uniti che mai.

Sangiovanni: lo sfogo

Alcune settimane fa Sangiovanni si è sfogato via social per le attenzioni morbose ricevute nei confronti della sua storia con Giulia Stabile. “Io e Giulia abbiamo vissuto dentro a quel programma e a quel contesto insieme, vicini, perché abbiamo iniziato a provare un sentimento. Non ci saremmo aspettati tutto quello che poi è venuto dopo. Abbiamo vissuto insieme perché io facevo del bene a lei e lei faceva del bene a me, ma Giulia è una ballerina e Sangiovanni è un cantante (…) Quindi io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la fidanzata di Sangiovanni.

Non perché non lo siamo realmente ma perché prima di tutto siamo due artisti. (…) Perché non vi appassionate alla musica o alla danza? Perché parlate di cose che non esistono? Perché non pensate che io e lei abbiamo la nostra privacy? È vero che siamo stati in tv, ma siamo due ragazzi normali, siamo umani e abbiamo il diritto di vivere la nostra privacy e la nostra intimità”, aveva tuonato il cantante.