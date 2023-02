Sangiovanni torna sul palco dell'Ariston in compagnia di Gianni Morandi, con una rivisitazione di una sua hit. Scopriamo chi è il cantante.

Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte torna sul palco dell’Ariston in una nuova versione, cantata da Gianni Morandi e Sangiovanni.

Quest’ultimo è un cantante amatissimo, che ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi.

Sangiovanni: chi è il cantante ospite a Sanremo 2023

Sangiovanni è pronto a tornare a Sanremo con una collaborazione speciale con Gianni Morandi, in un remix di una sua hit molto amata. Sangiovanni, il cui vero nome è Giovanni Pietro Damian, è uno dei cantati di Amici di Maria De Filippi più amati di sempre. Il cantante è nato il 9 gennaio 2003 sotto il segno del Capricorno.

Pur essendo ancora molto giovane, ha ottenuto un successo incredibile. “Mi hanno sempre detto che non sembro un santo, che non ho la faccia da bravo ragazzo, mi chiamo Giovanni e quindi ho deciso di chiamarmi Sangiovanni” ha dichiarato il cantante, parlando del suo nome d’arte.

La sua avventura ad Amici è stata ricca di successi e i suoi inediti sono subito piaciuti al pubblico. Il cantante è arrivato in finale ed ha ottenuto un successo davvero incredibile, anche se la coppa è stata vinta dalla sua fidanzata Giulia Stabile, ballerina di grande talnto.

Ha partecipato anche all’edizione 2022 del Festival di Sanremo con il brano Farfalle.

Sangiovanni: la storia con Giulia Stabile

Sangiovanni si è innamorato di Giulia Stabile all’interno della scuola di Amici e i due sono arrivati insieme alla finalissima. La loro storia ha fatto e continua a far sognare i fan e sono sempre più innamorati. Si sono sempre sostenuti in ogni fase delle loro carriere e sono sempre pronti a supportarsi in ogni occasione.