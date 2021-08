Sangiovanni contro le polemiche: “Si parla sempre di gossip, tutti aspettano che qualcuno sbagli”

Sangiovanni ha scritto un post su Instagram contro gli haters e le continue polemiche, sottolineando che si parla troppo di gossip.

Sangiovanni ha scritto un post su Instagram contro gli haters e le continue polemiche, sottolineando che si parla troppo di gossip, quando il suo unico interesse è la musica. Le parole del cantante di Amici.

Sangiovanni contro le polemiche: troppo gossip e poca musica

La musica di Sangiovanni sta continuando a conquistare le classifiche italiane, dopo la sua esperienza ad Amici. Il cantante è sempre in ottima posizione, ma su Instagram si è sfogato contro chi preferisce il gossip alla musica. Nei giorni scorsi i fan si sono inventati una rivalità con Aka7even, anche lui cantante di Amici. Lui stesso aveva deciso di smentire immediatamente queste voci, sottolineando che tra lui e Sangiovanni c’è una bella amicizia e nessun tipo di rivalità.

Uno strano modo di fare gossip, creando situazioni che in realtà non esistono. Questo è proprio quello che ha fatto arrabbiare Sangiovanni, che ha deciso di sfogarsi sul suo profilo Instagram.

Sangiovanni contro le polemiche: il post su Instagram

Su Instagram, Sangiovanni ha deciso di rivolgersi agli hater e alle persone che preferiscono creare polemiche rispetto a godersi la musica. “Sono steso a terra, perdendo la voce. non so cosa possa significare.

sono fortunato a fare quello che faccio, sebbene sia sempre di fretta, non vedo la mia famiglia, sono super stanco, non ho dei punti di riferimento. ma sono fortunato, e auguro la stessa fortuna a tutte le persone che leggeranno fino a questo punto e oltre” ha scritto Sangiovanni sul suo profilo Instagram, sottolineando quanto si senta fortunato per la sua carriera appena iniziata. “Vedo che il mondo è diviso in due, le parole girano, le polemiche vengono alimentate, tutti hanno un nemico e l’odio scorre verso di esso.

si parla sempre di gossip, di ciò che si vede e non si vede, di superficialità, e tutti aspettano che qualcuno sbagli qualcosa, per goderne. lo sento anche addosso a me” ha aggiunto il ragazzo.

Sangiovanni contro le polemiche: l’amore per la musica

Il cantante ha continuato il suo post parlando della sua passione per la musica, che non lo abbandona mai. “Voglio dirvi che, in tutta questa confusione, sto lavorando come un pazzo, non mi fermo mai. musica nuova, spero che siate impazienti, sto lavorando a nuovi pezzi. e non vedo l’ora di farvi sentire quel che ho da dire, da cantare. in tutto questo, io sono sdraiato a terra, con il mio microfono, a preparare un tour estivo. cantando la mia musica, con la mia voce. ed è la cosa più importante, spero lo sia anche x voi. La musica” ha scritto Sangiovanni, sfogandosi.