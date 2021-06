Sangiovanni e Giulia Stabile sempre più innamorati in vacanza con la famiglia del cantante

Giulia Stabile e Sangiovanni stanno passando una vacanza insieme ai genitori di lui dopo le fatiche ad Amici di Maria De Filippi

Dopo la finale di Amici 20, Giulia Stabile e Sangiovanni avevano già fatto le presentazioni ufficiali in famiglia. Così l’ormai popolare interprete di Tutta la notte e la talentosa ballerina si sono già visti più volte, mentre ora stanno passando qualche giorno di vacanza con la famiglia di lui.

Sangiovanni e Giulia: la prima vacanza insieme

Nelle scorse ore, la popolare coppia si è di fatto concessa un po’ di relax in una bellissima tenuta nelle campagne del Veneto con tanto di piscina.

Insieme a loro c’erano anche il fratello e la sorella del musicista con i rispettivi fidanzati. Il tutto è stato immortalato sui social da una foto di gruppo pubblicata da Alberto Damian, fratello di Sangiovanni, il quale è diventato un vero e proprio idolo per il fandom Sangiulia.

Qualche sera fa, Giulia Stabile ha anche partecipato alla festa di compleanno della cugina della sua dolce metà, dapprima organizzata con gli amici e poi con i parenti in un ristorante. In poche parole la vincitrice di Amici 20 ha conosciuto quasi tutta la famiglia del suo fidanzato, apprezzata da amici e parenti. Tra pochi giorni festeggerà inoltre il suo compleanno, mentre fan aspettano già una grande festa in suo onore con la probabile partecipazione delle famiglie dei due ex concorrenti del talent mariano.