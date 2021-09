Sangiovanni e Giulia Stabile si sono lasciati? Il gesto della ballerina

Sangiovanni e Giulia Stabile hanno messo fine al loro amore? L'indiscrezioni è diventata sempre più insistente costringendo la ballerina a intervenire

La storia d’amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile è naufragata? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete ma a smentirla è stata la stessa ballerina e vincitrice di Amici.

Sangiovanni e Giulia Stabile: la fine dell’amore

Amore al capolinea per Sangiovanni e Giulia Stabile? La coppia sbocciata ad Amici è stata travolta dal gossip e alla fine la vincitrice del programma ha preferito smentire personalmente la notizia chiedendo ai fan di non fare più inutile “chiacchiericcio” attorno alla sua storia con il rapper. “Smettetela per favore di inventarvi cose inutili, per favore.

Sangio mi ha SEMPRE supportata e viceversa e vi ricordo che esistono le chat private e non solo le storie di Instagram”, ha dichiarato la ballerina, che insieme al fidanzato ha sempre cercato di difendere il suo diritto alla meritata privacy.

Giulia Stabile e Sangiovanni: la storia d’amore

Per Giulia Stabile e Sangiovanni l’amore è sbocciato nella scuola di Amici, dove si sono supportati l’un l’altra arrivando insieme in finale.

La ballerina, che ha conquistato la vittoria, ha affermato che il premio sarebbe spettato in parte anche al suo fidanzato: “La mia è stata la vittoria di entrambi, lui ha vinto tutto quello che poteva vincere e so che fuori lo aspetta una carriera assurda”, aveva affermato più felice che mai.

Giulia Stabile e Sangiovanni: lo sfogo

Nei giorni scorsi anche Sangiovanni si era sfogato via social per le continue attenzioni morbose nei confronti della sua privacy.

Il cantante aveva spiegato ai fan di non essere intenzionato a condividere dettagli della sua vita privata e aveva intimato loro di concentrarsi unicamente sul suo lato artistico. “Voi invece di stare attaccati alla musica o alla danza, di stare attaccati all’arte e all’umanità delle persone, siete sempre attaccati a questo ca*** di gossip infinito. Ma perché? Perché sprecate il vostro tempo?”, aveva dichiarato il cantante, e ancora: “Se io ho scritto delle canzoni che spaccano e che vengono ascoltate è solo grazie a lei? Quindi “Tutta la notte”, che ha fatto 2 platini e 35 milioni su Spotify, che ho scritto l’anno scorso, prima di conoscere Giulia, come me lo spiegate?”. Dopo lo sfogo di Sangiovanni sui social lui e Giulia Stabile si erano chiusi nel massimo riserbo e sembrano intenzionati a mantenere il massimo riserbo sulla loro vita privata.