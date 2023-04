Sangiovanni e Giulia Stabile si sono lasciati? E’ questa la domanda più gettonata degli ultimi giorni, dopo che la cronaca rosa ha annunciato una crisi in corso. La ballerina, dopo aver assistito al chiacchiericcio, ha deciso di rompere il silenzio.

Sangiovanni e Giulia Stabile si sono lasciati?

Da giorni, ormai, non si fa che parlare di una presunta crisi di coppia tra Sangiovanni e Giulia Stabile. I due si sono conosciuti nella scuola di Amici di Maria De Filippi e, nel giro di poco tempo, si sono innamorati. Possibile che questo sentimento si sia consumato? A lanciare l’indiscrezione è stata Deinira Marzano che, via Instagram, ha riportato la seguente segnalazione: “Sangiovanni avrebbe messo in standby la sua relazione con Giulia. Si dice che non vede la fidanzata da circa un mese e che le abbia chiesto un periodo di stop“.

Giulia Stabile rompe il silenzio

A fare chiarezza ci ha pensato la ballerina, che ha rotto il silenzio via social. Stanca del chiacchiericcio su lei e Sangiovanni, Giulia ha utilizzato TikTok per urlare al mondo che lei e il fidanzato non si sono lasciati. A darle lo spunto per parlare della sua vita sentimentale è stata una fan, che ha commentato: “È ancora fidanzata con Sangio?“.

Lo sfogo di Giulia Stabile

Giulia ha dichiarato: