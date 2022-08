Sangiovanni travolto dagli haters: le minacce ricevute lo hanno fatto tornare indietro ai tempo del bullismo.

Sulla cresta dell’onda da due anni, Sangiovanni ha fatto un bilancio della sua vita. L’ex talento di Amici si è soffermato anche sugli haters che, da quando è diventato famoso, l’hanno letteralmente travolto.

Sangiovanni travolto dagli haters

All’anagrafe Giovanni Pietro Damian, Sangiovanni vive da circa due anni una vita completamente diversa da quella che aveva prima.

Dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi ha avuto un successo pazzesco: 21 dischi di platino, quinto posto al Festival di Sanremo e concerti da tutto esaurito. Potrebbe desiderare di più? Sì: che gli haters smettessero di attaccarlo. Il cantante, intervistato dal settimanale Oggi, ha rivelato che i leoni da tastiera l’hanno fatto tornare indietro nel tempo, quando ai tempi della scuola era vittima di bullismo. Sangiovanni ha dichiarato:

“Quando si è esposti mediaticamente arrivano l’affetto e la positività, ma anche l’odio. Mi hanno attaccato con ferocia e augurato di morire. Senza conoscermi, senza un perché”.

Lo sfogo di Sangiovanni

Sangiovanni ha proseguito:

“Questa cattiveria gratuita mi ha fatto rivivere il periodo in cui la scuola era diventata un inferno a causa del bullismo dei compagni e, cosa peggiore, degli insegnanti che minavano l’autostima con frasi tipo: ‘Nella vita non combinerai mai nulla’. In un primo momento mi sono fermato e rinchiuso in me stesso. Le ansie e le paranoie che la musica faceva svanire erano tornate: la soluzione era diventata il problema. Poi ho deciso di guardare in faccia la sofferenza e di chiedere aiuto“.

Il fidanzato di Giulia Stabile ha chiesto aiuto ad un terapeuta, che l’ha aiutato tantissimo a gestire situazioni di questo tipo. Gli haters non smetteranno mai di attaccarlo, ma lui ha tutte le carte in regola per combatterli.

Sangiovanni e Giulia Stabile: l’amore va alla grande

Anche se Sangiovanni e la fidanzata Giulia appaiono raramente sui social, la loro storia d’amore va a gonfie vele. Il cantante e la ballerina, seguendo i consigli di Maria De Filippi, hanno deciso di viversi lontano dai riflettori. L’artista, senza sbilanciarsi più di tanto, ha ammesso:

“L’amore per me è condivisione, armonia, donarsi senza aspettative. Giulia mi è vicina in ogni tappa importante: prima di Sanremo, ad esempio, mi ha invitato a divertirmi, essere me stesso e spaccare! Per sentirla vicina ho indossato una collanina con il suo nome”.

Sangio ha anche un sogno: una casa tutta sua, dove poter accogliere un cane.