Sangiovanni, l’amore per Giulia: “C’è stato un momento preciso”

Sangiovanni di Amici di Maria De Filippi ha svelato come avrebbe capito di essere innamorato della ballerina Giulia Stabile.

Sangiovanni, al secolo Damian Giovanni Pietro, ha raccontato i retroscena della sua storia d’amore con Giulia Stabile, sbocciata all’interno di Amici di Maria De Filippi.

Sangiovanni: l’amore per Giulia ad Amici

Tra Giulia Stabile e Sangiovanni è scoccato un vero e proprio colpo di fulmine ad Amici di Maria De Filippi, e lo stesso cantante ha svelato alcuni retroscena della loro storia d’amore.

A quanto pare all’inizio del suo percorso ad Amici, Sangiovanni sarebbe stato fidanzato con una ragazza di nome Margherita. Con Giulia però, stando alle sue parole, sarebbe scoccata la scintilla quasi da subito:

“C’è stato un giorno in particolare in cui ho detto “forse mi sono innamorato di lei”… non di come balla. C’è stato un momento preciso in cui lei è salita su questo palco e ho detto “mi sto innamorando a guardarla”.

Perché era una cosa folle, era un’altra cosa”, ha affermato Sangiovanni. Lui e Giulia hanno vissuto dei momenti di crisi a causa della gelosia di lei ma poi, dopo alcune settimane, hanno deciso di tornare insieme. Oggi la giovane coppia sembra essere più felice ed innamorata che mai e in tanti si chiedono se ci sarà un futuro per loro anche al di fuori del talent show.