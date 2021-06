Sangiovanni, le confessioni su Giulia dopo Amici: “Le cose che non voglio più”

Sangiovanni ha confessato come starebbe proseguendo la sua storia d'amore con Giulia Stabile dopo la fine di Amici.

La storia d’amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile è sbocciata nella scuola di Amici di Maria De Filippo, dove entrambi sono arrivati in finale e dove Giulia si è conquistata la vittoria. Dopo la fine del programma Sangiovanni si è confessato a cuore aperto sulla sua relazione con Giulia.

Sangiovanni: le confessioni su Giulia

Sangiovanni e Giulia Stabile hanno trovato l’amore ad Amici di Maria De Filippi, dove entrambi sono giunti in finale e dove la ballerina si è conquistata la vittoria. Una volta terminato il programma i due sono tornati alle loro vite di sempre e, abitando in due città diverse, non hanno nascosto di provare nostalgia l’uno nei confronti dell’altra. Sulla questione Sangiovanni ha dichiarato:

“Sono fiero di Giulia e di quello che ha conquistato, di quella che è.

Sono consapevole che prima di oggi le nostre vite erano diverse. Ma io resto sempre lo stesso, è solo tutto cambiato in meglio e ne sono felice”, e ancora: “Com’è stato ritrovarsi fuori dalla casetta di Amici? Diciamo che è stato strano non averla vicino. Vivere con una persona a stretto contatto ti lega parecchio. Ho vissuto momenti in cui mi dicevo ‘voglio un po’ di spazio e un po’ di libertà’ quando eravamo in casetta.

Quello spazio e libertà adesso non li voglio più. Quando Amici è finito è stato difficile non stare più accanto a Giulia come prima. Io sono tornato dalla mia famiglia e lei dalla sua. Ci sentivamo, certo, ma mi mancava moltissimo, perché vivere così tanto tempo con una persona sicuramente ti lega parecchio”.

Sangiovanni: la vittoria di Giulia

Sangiovanni ha appoggiato Giulia Stabile fino alla sua vittoria ad Amici. La stessa ragazza ha ammesso che il fidanzato le avrebbe confidato di sperare che fosse lei a ottenere la vittoria del programma. “La vittoria finale non è solo mia, se lui non mi fosse stato accanto non sarei riuscita ad arrivare in fondo […] Sangio è unico, speciale e diverso nei sensi più belli che ci possono essere. Un difetto? Non ce l’ha”, ha confessato.

Sangiovanni: la storia d’amore

La liaison tra i due ad Amici di Maria De Filippi ha fatto sognare i telespettatori, e Giulia Stabile ha confessato che quella per il ballerino sarebbe per lei la sua prima storia d’amore importante.