Sangiovanni, le parole sulla guerra in Ucraina: è polemica

Sangiovanni ha scatenato una bufera sui social con un messaggio in cui si riferiva alla guerra in Ucraina.

Sangiovanni ha paragonato la guerra in Ucraina alla situazione moniale causata dalla pandemia da Coronavirus e sui social, contro di lui, si è scatenata una bufera.

Sangiovanni: la polemica

Sui socail Saniovanni ha postato una foto dove lo si vede usare un termometro laser (spesso usati per la misurazione corporea nei luoghi pubblici durante la pandemia da Coronavirus) e ha scritto: “Siamo corsi a queste armi due anni fa come se fosse un anticipazione di ciò che sarebbe venuto subito dopo”, ha scritto il cantante, riferendosi alla guerra scoppiata in Ucraina.

Il suo messaggio ha scatenato una bufera sui social e in tanti hanno trovato inappropriato il paragone fatto dal fidanzato di Giulia Stabile. Più tardi lui stesso ha replicato:

“2 anni fa ci hanno dato in mano termometri laser simili a pistole e ora in Ucraina consegnano pistole vere in mano ai civili. Sembra che nel mondo debba succedere per forza un qualcosa, come per voi che per qualsiasi cosa dovete cagare il ca**o il mio tweet era chiaro.

Peace”.

Sangiovanni e Giulia Stabile

Oggi Sangiovanni sembra aver trovato la felicità accanto alla fidanzata ballerina Giulia Stabile, che ha conosciuto durante la partecipazione a Amici (la ballerina ha vinto mentre lui è stato il secondo finalista). La coppia ha deciso di vivere la propria liaison nel massimo riserbo e lontano da occhi indiscreti.