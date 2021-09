Sangiovanni: “Non sono solo il fidanzato di Giulia Stabile, il mio successo non è merito suo”

Sangiovanni ha replicato contro l'interesse morboso nei confronti della sua vita privata e della sua relazione con Giulia Stabile.

Sangiovanni e Giulia Stabile

Attraverso un post sui social Sangiovanni, al secolo Giovanni Pietro Damian, ha replicato contro la sempre più morbosa attenzione verso la sua vita privata e quella della fidanzata Giulia Stabile, da lui conosciuta ad Amici.

“Io e Giulia abbiamo vissuto dentro a quel programma e a quel contesto insieme, vicini, perché abbiamo iniziato a provare un sentimento. Non ci saremmo aspettati tutto quello che poi è venuto dopo. Abbiamo vissuto insieme perché io facevo del bene a lei e lei faceva del bene a me, ma Giulia è una ballerina e Sangiovanni è un cantante. Quindi io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la fidanzata di Sangiovanni”, ha dichiarato il giovane cantante.

Sangiovanni: la replica

Il cantante ha chiesto quindi ai suoi fan e a quelli di Giulia di rispettare la loro privacy:

“Non perché non lo siamo realmente ma perché prima di tutto siamo due artisti. Vedo che voi, invece di stare attaccati alla musica e alla danza, di stare attaccati all’arte e all’umanità delle persone, siete sempre attaccati a questo caz** di gossip infinito. Mi chiedo perché. Perché non vi appassionate alla musica o alla danza? Perché parlate di cose che non esistono? Perché non pensate che io e lei abbiamo la nostra privacy? È vero che siamo stati in tv, ma siamo due ragazzi normali, siamo umani e abbiamo il diritto di vivere la nostra privacy e la nostra intimità”.

Sangiovanni e Giulia Stabile: l’amore

La liaison tra il cantante e la ballerina è iniziata durante la loro partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e oggi a quanto pare la storia tra i due procede a gonfie vele. Nonostante per loro si tratti della prima storia d’amore importante entrambi hanno preferito mantenere il massimo riserbo e entrambi sarebbero concentrati sulla loro carriera. Giulia Stabile è stata la vincitrice dell’ultima edizione di Amici e ha dedicato la sua vittoria proprio a Sangiovanni. “La mia è stata la vittoria di entrambi, lui ha vinto tutto quello che poteva vincere e so che fuori lo aspetta una carriera assurda”, aveva dichiarato.