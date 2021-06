Sangiovanni parla della sua adolescenza: “Avevo problemi di ansia e paranoia”

In una recente intervista il giovanissimo Sangiovanni ha raccontato la sua difficile adolescenza, vissuta tra ansia, paranoia e assunzione di farmaci

Oggi è un ragazzo felice e di successo, il giovanissimo cantante Sangiovanni, vincitore della categoria canto dell’ultima edizione del noto talent “Amici“. Tuttavia, in una recente intervista rilasciata a “Tv, sorrisi e canzoni” il ragazzo ha ripercorso alcuni momenti difficili che hanno caratterizzato la fase della sua adolescenza.

Sangiovanni: “Soffrivo di ansia e paranoia”

Le dichiarazioni rilasciate da Sangiovanni nel corso di un’intervista effettuata da “Tv, sorrisi e canzoni” hanno di fatto lasciato di stucco i fan del cantante rivelazione del 2021. Il giovane infatti, nel corso del dialogo con i giornalisti del noto quotidiano si è lasciato andare al racconto di una della fasi più complicate e difficili affrontate nella sua vita, ovvero il periodo dell’adolescenza.

Ecco cosa ha dichiarato il cantante:

“Avevo grossi problemi di ansia e paranoia. Ho fatto psicoterapia e ho preso pure dei medicinali. Ma solo quando ho cominciato anche a scrivere le cose sono migliorate davvero. Hai presente quei film horror dove c’è un demone interiore che ti imbruttisce? Quando le mie parole finivano sulle note del telefono era come se, per un po’, me ne potessi liberare“.

La musica in sostanza, secondo quanto raccontato dal cantante, che al momento vanta numerosi brani in classifica e ha ottenuto importanti riconoscimenti in pochissimo tempo, sarebbe stata per lui una vera e propria ancora di salvezza, una valvola di sfogo capace di tirare fuori tutte le negatività interiori e il senso di oppressione che lo animava.

Sangiovanni, l’ansia e la paranoia: la scuola uno dei motivi

Nel corso dell’intervista rilasciata a “Tv, sorrisi e canzoni” Sangiovanni ha parlato anche della sua esperienza vissuta tra i banchi di scuola, che certamente non ha contribuito a rasserenarlo durante la fase difficile della sua vita. Ecco cosa ha dichiarato a riguardo:

“La scuola era diventata un inferno. Un conto è quando vieni bullizzato dai compagni, un altro conto è quando anche i professori ti dicono: ‘Tu non combinerai mai niente nella vita‘. Mi chiudevo in camera senza amici, incompreso“.

Sangiovanni, l’ansia e la paranoia: Giulia un motivo per rinascere

Tra i banchi di Amici 20 Sangiovanni si è follemente innamorato della ballerina Giulia Stabile, vincitrice dell’utlima edizione del talent, con la quale il giovane cantante sta continuando a frequentarsi. In occasione dell’intervista rilasciata a “Tv, sorrisi e canzoni” Sangiovanni ha speso alcune parole anche per la sua attuale “Lady“, ecco quali: